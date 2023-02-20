Carlos Strandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Strandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Strandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Strandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Strandberg 14 Nisan 1996 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç,Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Carlos Strandberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Strandberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini No Limits Sports MGMT yapmaktadır. Carlos Strandberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Strandberg'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Strandberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosstrandberg/?utm_medium=copy_link

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Carlos Strandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Strandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Strandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Strandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Häcken U19

29 Ağustos 2013 yılında Häcken

2 Şubat 2015 yılında CSKA Moskova

21 Ağustos 2015 yılında Ural

31 Aralık 2015 yılında CSKA Moskova

31 Mart 2016 yılında AIK

18 Temmuz 2016 yılında CSKA Moskova

5 Ocak 2017 yılında Club Brugge

17 Ocak 2017 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2017 yılında Club Brugge

9 Ağustos 2017 yılında Malmö FF

4 Nisan 2019 yılında Örebro SK

29 Ağustos 2019 yılında Malmö FF

30 Ağustos 2019 yılında Al-Hazem

29 Şubat 2020 yılında Malmö FF

1 Mart 2020 yılında Al-Hazem

20 Ekim 2020 yılında Abha

30 Haziran 2021 yılında Al-Hazem

10 Ocak 2022 yılında Al-Sailiya SC

Carlos Strandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Strandberg şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Strandberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hisings Backa FC, BK Häcken

İsveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 13 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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