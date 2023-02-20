Hassan Palang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Palang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hassan Palang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hassan Palang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hassan Palang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Palang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hassan Palang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Palang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Palang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Palang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Palang 2 Nisan 1998 tarihinde Asaluyeh, Bushehr şehrinde doğmuştur.  Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Ahmad Palang şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Palang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Palang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hassan Palang'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Palang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Palang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hassan Palang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Palang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2016 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

30 Eylül 2019 yılında Al-Sadd SC

1 Ekim 2019 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Sadd SC

18 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

31 Ocak 2023 yılında Al-Sailiya SC

Hassan Palang kimdir

Hassan Palang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Palang şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Hassan Palang nereli

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