Amine Lecomte Addani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Lecomte Addani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amine Lecomte Addani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amine Lecomte Addani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amine Lecomte Addani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Lecomte Addani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amine Lecomte Addani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Lecomte Addani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Lecomte Addani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Lecomte Addani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Lecomte Addani 26 Nisan 1990 tarihinde Reims şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Katar,Fas uyrukludur.Gerçek adı da أمين لوكومت العداني şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Lecomte Addani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Lecomte Addani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amine Lecomte Addani'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amine Lecomte Addani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Lecomte Addani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Amine Lecomte Addani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Lecomte Addani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2010 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

1 Ocak 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

23 Temmuz 2021 yılında Al-Sailiya SC

Amine Lecomte Addani kimdir

Amine Lecomte Addani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Lecomte Addani şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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Amine Lecomte Addani nereli

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