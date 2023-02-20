Omar Fatahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Fatahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Fatahy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Fatahy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Fatahy 20 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عمر فتحي / Omar Fatahy Rushdi Al-Tadha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Fatahy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Omar Fatahy'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Fatahy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Fatahy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Fatahy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Fatahy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Fatahy şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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