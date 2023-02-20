Adam Grinwis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Grinwis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Grinwis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Grinwis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Grinwis 21 Nisan 1992 tarihinde Ada, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Grinwis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Grinwis'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Grinwis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agrinny1/

Adam Grinwis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Grinwis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Grinwis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Grinwis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Michigan

1 Mayıs 2012 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2012 yılında Michigan

1 Mayıs 2013 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2013 yılında Michigan

1 Mayıs 2014 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2014 yılında Michigan

26 Mart 2015 yılında Rochester

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2017 yılında St. Louis FC

5 Ocak 2018 yılında Orlando

17 Ağustos 2018 yılında Real Monarchs

22 Eylül 2018 yılında Orlando

21 Ocak 2020 yılında Sacramento FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2021 yılında Orlando

Adam Grinwis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Grinwis şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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