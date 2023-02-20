Gaston Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gonzalez 27 Haziran 2001 tarihinde Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Gaston Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Gonzalez'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında CA Unión II

10 Ağustos 2020 yılında CA Unión

5 Mayıs 2022 yılında Orlando

Gaston Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gonzalez şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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