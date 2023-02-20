Facundo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Torres 13 Nisan 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Daniel Torres Pérez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Facundo Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Torres'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Facundo Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/facutorresss

http://instagram.com/facutorres11

Haberin Devamı

Facundo Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Peñarol

24 Ocak 2022 yılında Orlando

Facundo Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Torres şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventud River de La Paz, La Paz Wanderers, CA Peñarol (2011-2019)

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 14 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.