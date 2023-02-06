Rafael Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Santos 5 Şubat 1998 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Lucas Cardoso dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Santos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Rafael Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Santos'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r_santos36/

Rafael Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Cruzeiro U20

17 Ocak 2019 yılında Mirassol-SP

18 Ocak 2019 yılında Cruzeiro U20

3 Temmuz 2020 yılında Chapecoense

31 Ocak 2021 yılında Cruzeiro

22 Şubat 2021 yılında Internacional

27 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro

31 Mayıs 2021 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2021 yılında Cruzeiro

5 Ağu 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

31 Ocak 2023 yılında Orlando

Rafael Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Santos şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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