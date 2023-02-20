Kyle Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Smith 9 Ocak 1992 tarihinde Cincinnati, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Smith Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 19 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Kyle Smith'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2016 yılında Louisville City

19 Aralık 2018 yılında Orlando

Kyle Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Smith şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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