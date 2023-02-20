Favian Loyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Favian Loyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Favian Loyola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Favian Loyola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.