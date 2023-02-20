Favian Loyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Favian Loyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Favian Loyola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Favian Loyola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Favian Loyola 18 Mayıs 2005 tarihinde Camp Lejeune, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Favian Loyola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Favian Loyola, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Favian Loyola'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Favian Loyola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Favian Loyola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Mart 2022 yılında Orlando City B
28 Ağustos 2022 yılında Orlando Academy
29 Ağustos 2022 yılında Orlando City B
1 Ocak 2023 yılında Orlando
Favian Loyola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Favian Loyola şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Favian Loyola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.