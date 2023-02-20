Felipe Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Martins 30 Eylül 1990 tarihinde Engenheiro Beltrao şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Martins Campanholi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Martins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Felipe Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Martins'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FeliMartins8

http://www.instagram.com/f.lipe8

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Felipe Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Padova U19

1 Temmuz 2008 yılında Padova

1 Ocak 2009 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2009 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2011 yılında FC Wohlen

20 Aralık 2011 yılında FC Lugano

21 Aralık 2011 yılında Montreal

27 Ocak 2015 yılında New York RB

2 Mart 2018 yılında Vancouver

6 Ağustos 2019 yılında D.C. United

7 Şubat 2022 yılında Austin

1 Ocak 2023 yılında Orlando

Felipe Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Martins şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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