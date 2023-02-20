Mason Stajduhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mason Stajduhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mason Stajduhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mason Stajduhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mason Stajduhar 2 Aralık 1997 tarihinde Salem, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mason Stajduhar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 9 Kasım 2015 tarihinde katılmıştır. Mason Stajduhar'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mason Stajduhar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_staj/

Mason Stajduhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mason Stajduhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mason Stajduhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mason Stajduhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Orlando Academy

9 Kasım 2015 yılında Orlando

30 Nisan 2016 yılında Louisville City

30 Kasım 2016 yılında Orlando

5 Eylül 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

15 Mart 2019 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2019 yılında Orlando

3 Eylül 2020 yılında Orlando City B

30 Kasım 2020 yılında Orlando

14 Aralık 2020 yılında New York City

31 Aralık 2020 yılında Orlando

Mason Stajduhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mason Stajduhar şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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