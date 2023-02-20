Pedro Gallese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Gallese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Gallese kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Gallese ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pedro Gallese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Gallese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Gallese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Gallese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Gallese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Gallese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Gallese 23 Şubat 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro David Gallese Quiroz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Gallese Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Pedro Gallese, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Gallese'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Gallese Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pedrogallese

http://www.instagram.com/pedrogallese1/

http://www.facebook.com/PedroGalleseUno/

Pedro Gallese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Gallese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Gallese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Gallese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında U. San Martín

1 Ocak 2009 yılında Atlético Minero

31 Aralık 2009 yılında U. San Martín

1 Ocak 2015 yılında Juan Aurich

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

10 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2019 yılında Tiburones Rojos

17 Ocak 2020 yılında Orlando

Pedro Gallese kimdir

Pedro Gallese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Gallese şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Tito Drago (2003-2004), Deportivo Real (2005-2006)

Pedro Gallese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 93 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Gallese nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Mathias Wichmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Wichmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Wichmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Wichmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kendall Mcintosh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kendall Mcintosh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kendall Mcintosh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kendall Mcintosh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Torje Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torje Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Torje Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torje Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tim Melia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Melia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tim Melia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Melia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!