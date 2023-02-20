Pedro Gallese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Gallese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Gallese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Gallese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Gallese 23 Şubat 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro David Gallese Quiroz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Gallese Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Pedro Gallese, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Gallese'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Gallese Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pedrogallese

http://www.instagram.com/pedrogallese1/

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http://www.facebook.com/PedroGalleseUno/

Pedro Gallese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Gallese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Gallese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Gallese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında U. San Martín

1 Ocak 2009 yılında Atlético Minero

31 Aralık 2009 yılında U. San Martín

1 Ocak 2015 yılında Juan Aurich

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

10 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2019 yılında Tiburones Rojos

17 Ocak 2020 yılında Orlando

Pedro Gallese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Gallese şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Gallese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Tito Drago (2003-2004), Deportivo Real (2005-2006)

Peru takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 93 maçta 0 gol atmıştır.

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