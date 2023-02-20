Ercan Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercan Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ercan Kara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ercan Kara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ercan Kara 3 Ocak 1996 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ercan Kara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Ercan Kara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ercan Kara'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ercan Kara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ercankara9/

Ercan Kara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ercan Kara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ercan Kara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ercan Kara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Slovan HAC

1 Temmuz 2014 yılında A. Vienna Res.

2 Temmuz 2016 yılında Karabakh Wien

10 Temmuz 2019 yılında SV Horn

27 Ocak 2020 yılında Rapid Wien

27 Ocak 2022 yılında Orlando

Ercan Kara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ercan Kara şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ercan Kara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slovan HAC (2003-)

Avusturya takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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