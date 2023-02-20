Antonio Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Carlos 7 Mart 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Antônio Carlos Cunha Capocasali Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Carlos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Antonio Carlos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Carlos'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Carlos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoniocapocasali25/

Antonio Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2012 yılında Corinthians U20

1 Şubat 2013 yılında Oeste FC-SP

1 Ağustos 2013 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2014 yılında Corinthians

31 Ocak 2014 yılında Avaí FC

31 Aralık 2014 yılında Corinthians

1 Şubat 2015 yılında Tombense

20 Şubat 2015 yılında Avaí FC

15 Aralık 2015 yılında Tombense

8 Ocak 2016 yılında Flamengo

10 Mayıs 2016 yılında Tombense

13 Mayıs 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Tombense

27 Ocak 2017 yılında Palmeiras

26 Temmuz 2018 yılında Tombense

27 Temmuz 2018 yılında Palmeiras

1 Ocak 2020 yılında Orlando

31 Aralık 2020 yılında Palmeiras

1 Ocak 2021 yılında Orlando

Antonio Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Carlos şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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