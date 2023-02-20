Shak Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shak Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shak Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shak Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shak Mohammed 27 Ağustos 2003 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Shakur Mohammed şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shak Mohammed Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Shak Mohammed'nin Orlando City SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shak Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shak Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Black Rock FC
1 Ağustos 2021 yılında Blue Devils
21 Aralık 2022 yılında Orlando
Shak Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shak Mohammed şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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