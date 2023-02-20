Rodrigo Schlegel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Schlegel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Schlegel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Schlegel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Schlegel 3 Nisan 1997 tarihinde Remedios de Escalada şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Adrián Schlegel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Schlegel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Schlegel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Schlegel'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Schlegel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigoschlegel/

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Rodrigo Schlegel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Schlegel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Schlegel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Schlegel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2018 yılında Racing Club

1 Ocak 2020 yılında Orlando

31 Aralık 2020 yılında Racing Club

1 Ocak 2021 yılında Orlando

Rodrigo Schlegel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Schlegel şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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