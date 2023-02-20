Abdi Salim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdi Salim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdi Salim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdi Salim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdi Salim {dogum-tarihi} tarihinde Buffalo, New York şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdi Salim Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abdi Salim'nin Orlando City SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdi Salim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdi Salim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Orlando
Abdi Salim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdi Salim şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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