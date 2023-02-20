Abdi Salim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdi Salim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdi Salim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdi Salim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.