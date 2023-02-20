Alex Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Freeman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Freeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Freeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Freeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Freeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Freeman 9 Ağustos 2004 tarihinde Baltimore, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Michael Freeman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Freeman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Freeman'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Freeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Freeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Freeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Freeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Orlando Academy

15 Şubat 2022 yılında Orlando

Alex Freeman kimdir

Alex Freeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Freeman şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Alex Freeman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Freeman nereli

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