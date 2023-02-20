Cesar Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Araujo 2 Nisan 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da César Nahuel Araújo Vilches şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Araujo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Cesar Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Araujo'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cesar Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cesararaujo.5/

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Cesar Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cesar Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wanderers

7 Ocak 2022 yılında Orlando

Cesar Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Araujo şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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