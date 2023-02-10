Martin Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Ojeda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Ojeda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ojeda 27 Kasım 1998 tarihinde Gualeguaychú şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Ezequiel Ojeda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ojeda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Martin Ojeda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Ojeda'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Ojeda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinoojeda_/

Martin Ojedaboyu ve yaşı kaç

Martin Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ferro

18 Temmuz 2017 yılında Racing Club

5 Temmuz 2019 yılında Huracán

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

17 Ağu 2020 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2021 yılında Racing Club

1 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

31 Ocak 2023 yılında Orlando

Martin Ojeda kimdir

Martin Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ojeda şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Ojeda nereli

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