Duncan Mcguire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duncan Mcguire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duncan Mcguire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Duncan Mcguire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Duncan Mcguire {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Duncan Mcguire Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Duncan Mcguire'nin Orlando City SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Duncan Mcguire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Duncan Mcguire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Orlando
Duncan Mcguire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Duncan Mcguire şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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