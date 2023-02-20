İvan Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Angulo 22 Mart 1999 tarihinde San Andrés de Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Darío Angulo Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Angulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Urrutia yapmaktadır. İvan Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Angulo'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivangulo7/

İvan Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Envigado

15 Ocak 2019 yılında Palmeiras U20

31 Aralık 2019 yılında Envigado

6 Ocak 2020 yılında Palmeiras

9 Haziran 2020 yılında Cruzeiro

27 Temmuz 2020 yılında Palmeiras

30 Ekim 2020 yılında Botafogo

21 Şubat 2021 yılında Palmeiras

27 Temmuz 2021 yılında Portimonense

30 Haziran 2022 yılında Palmeiras

25 Temmuz 2022 yılında Orlando

30 Haziran 2023 yılında Palmeiras

İvan Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Angulo şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

İvan Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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