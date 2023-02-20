Michael Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Halliday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Halliday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Halliday 22 Ocak 2003 tarihinde Orlando, Florida şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Anthony Halliday şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Halliday Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Halliday'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Halliday Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mhalliday26/

Michael Halliday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Halliday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Halliday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Halliday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında Orlando City B

14 Temmuz 2020 yılında Orlando Academy

15 Temmuz 2020 yılında Orlando

1 Ağustos 2020 yılında Orlando City B

30 Kasım 2020 yılında Orlando

Michael Halliday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Halliday şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Michael Halliday Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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