Ramiro Enrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Enrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramiro Enrique kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramiro Enrique ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramiro Enrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Enrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramiro Enrique

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Enrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Enrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Enrique 4 Mayıs 2001 tarihinde Burzaco şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramiro Enrique Paz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Enrique Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Ramiro Enrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Enrique'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Enriqueboyu ve yaşı kaç

Ramiro Enrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Enrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ramiro Enrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Enrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Banfield II

1 Şubat 2021 yılında Banfield

31 Ocak 2023 yılında Orlando

Ramiro Enrique kimdir

Ramiro Enrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Enrique şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ramiro Enrique nereli

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