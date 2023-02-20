Wilfredo Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfredo Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfredo Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilfredo Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilfredo Rivera 14 Ekim 2003 tarihinde San Juan şehrinde doğmuştur. Puerto Rico,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Wilfredo A. Rivera Cepeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilfredo Rivera Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Wilfredo Rivera'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilfredo Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilfredo Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilfredo Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilfredo Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Academy

3 Mart 2020 yılında Orlando City B

30 Kasım 2020 yılında Orlando Academy

22 Mart 2021 yılında Orlando

22 Temmuz 2022 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2022 yılında Orlando

Wilfredo Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilfredo Rivera şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wilfredo Rivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jacksonville Armada (2017-2018)

Porto Riko takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Porto Riko U20 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Puerto Rico U17 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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