Jack Lynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Lynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Lynn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Lynn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Lynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Lynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Lynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Lynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Lynn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Lynn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Lynn 12 Ocak 2000 tarihinde Saint Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Lynn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Lynn'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Lynn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Lynn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Lynn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Lynn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında STLFC Academy

6 Temmuz 2018 yılında St. Louis FC

31 Temmuz 2018 yılında STLFC Academy

1 Ağustos 2018 yılında Notre Dame

11 Ocak 2022 yılında Orlando

16 Eylül 2022 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2022 yılında Orlando

Jack Lynn kimdir

Jack Lynn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Lynn şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jack Lynn nereli

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