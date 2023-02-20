Dagur Dan Thorhallsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dagur Dan Thorhallsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dagur Dan Thorhallsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dagur Dan Thorhallsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dagur Dan Thorhallsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dagur Dan Thorhallsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dagur Dan Thorhallsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dagur Dan Thorhallsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dagur Dan Thorhallsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dagur Dan Thorhallsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dagur Dan Thorhallsson 2 Mayıs 2000 tarihinde Hafnarfjörður şehrinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Dagur Dan Þórhallsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dagur Dan Thorhallsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Dagur Dan Thorhallsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dagur Dan Thorhallsson'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dagur Dan Thorhallsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dagur Dan Thorhallsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dagur Dan Thorhallsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dagur Dan Thorhallsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2016 yılında Haukar

5 Temmuz 2017 yılında KAA Gent U21

5 Mayıs 2018 yılında Keflavík

29 Ocak 2019 yılında Mjøndalen

31 Temmuz 2019 yılında Keflavík

1 Ağustos 2019 yılında Mjøndalen

7 Ağustos 2019 yılında Kvik Halden

31 Aralık 2019 yılında Mjøndalen

27 Mart 2021 yılında Fylkir

31 Aralık 2021 yılında Mjøndalen

18 Şubat 2022 yılında Breidablik

31 Ocak 2023 yılında Orlando

Dagur Dan Thorhallsson kimdir

Dagur Dan Thorhallsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dagur Dan Thorhallsson şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fylkir (-16.07.2013), Haukar (17.07.2013-29.12.2016)

Dagur Dan Thorhallsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla 6 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dagur Dan Thorhallsson nereli

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