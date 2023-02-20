Luca Petrasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Petrasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Petrasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Petrasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Petrasso 16 Haziran 2000 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Allan Petrasso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Petrasso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Luca Petrasso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 9 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Petrasso'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Petrasso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucapetrasso10/

Luca Petrasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Petrasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luca Petrasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Petrasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2018 yılında Toronto FC II

11 Ocak 2022 yılında Toronto

9 Kasım 2022 yılında Orlando

Luca Petrasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Petrasso şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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