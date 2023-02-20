Robin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Jansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Jansson 15 Kasım 1991 tarihinde Trollhättan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Per Tony Robin Jansson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Jansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 12 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Robin Jansson'nin Orlando City SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robin Jansson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robinjansson24/

Robin Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Häcken

1 Ağustos 2011 yılında FC Trollhättan

1 Aralık 2011 yılında Häcken

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında IK Oddevold

3 Nisan 2018 yılında AIK

12 Mart 2019 yılında Orlando

Robin Jansson kimdir

Robin Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Jansson şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bengtsfors IF, BK Häcken

Robin Jansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 22 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Robin Jansson nereli

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