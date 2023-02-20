Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilder Cartagena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilder Cartagena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilder Cartagena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilder Cartagena 23 Eylül 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Wilder José Cartagena Mendoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilder Cartagena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Wilder Cartagena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wilder Cartagena'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilder Cartagena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wildercartagena/

Wilder Cartagena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilder Cartagena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wilder Cartagena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilder Cartagena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Lima

20 Ocak 2014 yılında Vitória Setúbal

12 Ocak 2015 yılında U. San Martín

7 Ocak 2018 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2018 yılında U. San Martín

5 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

20 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

28 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

2 Ağustos 2022 yılında Orlando

31 Aralık 2023 yılında Ittihad Kalba

Wilder Cartagena kimdir

Wilder Cartagena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilder Cartagena şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Wilder Cartagena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Wilder Cartagena nereli

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