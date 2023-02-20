Thomas Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Williams 15 Ağustos 2004 tarihinde Titusville, Florida şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Ivory Williams III şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Williams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 15 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Williams'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında Orlando City B

30 Kasım 2020 yılında Orlando Academy

15 Haziran 2021 yılında Orlando

Thomas Williams kimdir

Thomas Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Williams şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Thomas Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Thomas Williams nereli

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