Adrian Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Mora 15 Ağu 1997 tarihinde Hidalgo del Parral şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Mora Barraza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Mora Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cesifut yapmaktadır. Adrian Mora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Mora'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Mora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amora_29/

Adrian Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toluca II

1 Temmuz 2019 yılında Tigres UANL

2 Temmuz 2019 yılında Toluca

1 Ocak 2021 yılında Monterrey

30 Haziran 2021 yılında Toluca

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

30 Haziran 2022 yılında Toluca

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Adrian Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Mora şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Mora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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