Maximiliano Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Olivera 5 Mart 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Martín Olivera De Andrea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Olivera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paco Casal yapmaktadır. Maximiliano Olivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Olivera'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Olivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maxi_olivera13

Maximiliano Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximiliano Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wanderers

5 Şubat 2016 yılında Peñarol

31 Ağu 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2017 yılında Peñarol

1 Temmuz 2017 yılında Fiorentina

1 Ocak 2019 yılında Olimpia

9 Ocak 2020 yılında Fiorentina

6 Şubat 2020 yılında FC Juárez

31 Aralık 2020 yılında Fiorentina

19 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

Maximiliano Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Olivera şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Montevideo Wanderers (2005-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.