Mauro Lainez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Lainez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Lainez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Lainez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Lainez 9 Mayıs 1996 tarihinde Villahermosa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Alberto Laínez Leyva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Lainez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Mauro Lainez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Lainez'nin FC Juárez ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mauro Lainez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maurolainez/

Mauro Lainez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Lainez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauro Lainez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Lainez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pachuca

1 Ocak 2016 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında León

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Pachuca

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2021 yılında América

31 Aralık 2021 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2022 yılında América

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Mauro Lainez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Lainez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mauro Lainez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 11 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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