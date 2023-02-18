Luis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Rodriguez 21 Ocak 1991 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alfonso Rodríguez Alanís şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Rodriguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Luis Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Rodriguez'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RodriguezChaka

http://www.instagram.com/chakardz28/

Luis Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Luis Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rayados A

1 Temmuz 2010 yılında Monterrey

1 Ocak 2012 yılında San Luis

30 Haziran 2013 yılında Monterrey

1 Temmuz 2013 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2023 yılında FC Juárez

Luis Rodriguez kimdir

Luis Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Rodriguez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Luis Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 21 numaralı formasıyla 16 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 2 gol atmıştır.

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Luis Rodriguez nereli

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