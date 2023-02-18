Emiliano Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Velazquez 30 Nisan 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Daniel Velázquez Maldonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Velazquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. Emiliano Velazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Velazquez'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Velazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emilianovelazquez2/

Emiliano Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emiliano Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Velazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Danubio FC

27 Ağu 2014 yılında Atlético Madrid

28 Ağu 2014 yılında Getafe

30 Haziran 2016 yılında Atlético Madrid

20 Ağu 2016 yılında SC Braga

30 Haziran 2017 yılında Atlético Madrid

24 Ağu 2017 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2018 yılında Atlético Madrid

23 Temmuz 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Ağu 2021 yılında Santos FC

11 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Emiliano Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Velazquez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emiliano Velazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

I.A. Potencia, Danubio FC (-2011)

Uruguay takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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