Mario Osuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Osuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Osuna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Osuna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Osuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Osuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Osuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Osuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Osuna 20 Ağu 1988 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Mario Humberto Osuna Pereznuñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Osuna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Osuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Osuna'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Osuna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/17monono/

Mario Osunaboyu ve yaşı kaç

Mario Osuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Osuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Osuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Osuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2013 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

16 Ağu 2021 yılında América

29 Ocak 2022 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2023 yılında FC Juárez

Mario Osuna kimdir

Mario Osuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Osuna şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Mario Osuna nereli

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