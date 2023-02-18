Jaime Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Gomez 17 Temmuz 1993 tarihinde San Juan del Río şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Gómez Valencia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Jaime Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaime Gomez'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaime Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimmygomezv/

Jaime Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaime Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2013 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

Jaime Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Gomez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Santa Rosa (-2008), Jilotepec (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.