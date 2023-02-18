Carlos Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Salcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Salcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Salcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Salcedo 29 Eylül 1993 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Joel Salcedo Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Salcedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Carlos Salcedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Salcedo'nin FC Juárez ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlos Salcedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/csalcedojr/

http://www.facebook.com/Csalcedojr/

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Carlos Salcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Salcedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Salcedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Salcedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RSL Academy

19 Ocak 2013 yılında Salt Lake

6 Ocak 2015 yılında Chivas

23 Ağu 2016 yılında Fiorentina

30 Haziran 2017 yılında Chivas

1 Temmuz 2017 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2018 yılında Chivas

1 Temmuz 2018 yılında E. Frankfurt

22 Ocak 2019 yılında Tigres UANL

31 Ocak 2022 yılında Toronto

15 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Carlos Salcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Salcedo şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Salcedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 3 numaralı formasıyla 16 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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