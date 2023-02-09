Kevin Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Pereira 15 Ocak 2004 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Tadeo Pereira Leguizamón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Pereira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Kevin Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Pereira'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Kevin Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Talleres II

Kevin Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Pereira şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.