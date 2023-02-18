Manuel Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Castro 27 Eylül 1995 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Manuel Castro Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Castro Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Manuel Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Castro'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manuucastro17/

Manuel Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers

21 Ocak 2019 yılında Estudiantes

12 Şubat 2020 yılında Atlanta

31 Aralık 2020 yılında Estudiantes

1 Ocak 2023 yılında FC Juárez

Manuel Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Castro şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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