Jordan Sierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Sierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Sierra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Sierra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Sierra 23 Nisan 1997 tarihinde Manta şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Steeven Sierra Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Sierra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Sports Group yapmaktadır. Jordan Sierra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Sierra'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Sierra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jordansierra55

http://www.instagram.com/jordansierra55/

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Jordan Sierra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Sierra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jordan Sierra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Sierra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Manta FC B

5 Mayıs 2015 yılında Delfín SC

10 Ocak 2018 yılında Tigres UANL

11 Ocak 2018 yılında Lobos BUAP

31 Aralık 2018 yılında Tigres UANL

29 Ocak 2019 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2019 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2022 yılında Toluca

4 Ocak 2023 yılında FC Juárez

Jordan Sierra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Sierra şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Sierra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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