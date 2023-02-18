Alejandro Arribas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Arribas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Arribas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Arribas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alejandro Arribas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Arribas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Arribas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Arribas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Arribas 1 Mayıs 1989 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Arribas Garrido şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Arribas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Alejandro Arribas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Arribas'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Arribas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/A_Arribas5

http://www.instagram.com/a_arribas5/

Alejandro Arribasboyu ve yaşı kaç

Alejandro Arribas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Arribas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Arribas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Arribas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Navalcarnero

1 Ocak 2010 yılında Rayo B

1 Temmuz 2010 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna

27 Temmuz 2014 yılında Sevilla

1 Temmuz 2015 yılında Dep. La Coruña

1 Ocak 2018 yılında UNAM Pumas

30 Temmuz 2019 yılında Real Oviedo

1 Ocak 2022 yılında FC Juárez

Alejandro Arribas kimdir

Alejandro Arribas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Arribas şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rayo Majadahonda

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Alejandro Arribas nereli

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