Alberto Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Acosta 26 Şubat 1988 tarihinde Ciudad Mante şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Joshimar Acosta Alvarado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Acosta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Alberto Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Acosta'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alberto Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tigres B

1 Ocak 2009 yılında Cachorros UANL

1 Temmuz 2010 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2014 yılında Pachuca

30 Haziran 2014 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2014 yılında Puebla FC

30 Haziran 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

31 Aralık 2020 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2021 yılında FC Juárez

Alberto Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Acosta şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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