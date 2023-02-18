Alberto Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberto Acosta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alberto Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Acosta 26 Şubat 1988 tarihinde Ciudad Mante şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Joshimar Acosta Alvarado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Acosta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Alberto Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Acosta'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Acostaboyu ve yaşı kaç

Alberto Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alberto Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tigres B

1 Ocak 2009 yılında Cachorros UANL

1 Temmuz 2010 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2014 yılında Pachuca

30 Haziran 2014 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2014 yılında Puebla FC

30 Haziran 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

31 Aralık 2020 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2021 yılında FC Juárez

Alberto Acosta kimdir

Alberto Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Acosta şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alberto Acosta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Alejandro Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alejandro Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Grek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Grek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Grek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Grek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Armenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Armenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Armenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Armenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vukasin Braunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Braunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vukasin Braunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Braunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!