Joel Sonora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sonora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Sonora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Sonora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Sonora 15 Eylül 1996 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Sonora Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Joel Sonora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Sonora'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Sonora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sojoel1

http://www.instagram.com/sojoel1

Joel Sonora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Sonora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Sonora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Sonora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2016 yılında Stuttgart II

14 Ocak 2018 yılında CA Talleres

31 Aralık 2018 yılında Stuttgart II

1 Ocak 2019 yılında CA Talleres

1 Ağu 2019 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2020 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2021 yılında Banfield

1 Şubat 2022 yılında Vélez Sarsfield

24 Ağu 2022 yılında Banfield

26 Ağu 2022 yılında Marítimo

6 Şubat 2023 yılında FC Juárez

Joel Sonora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Sonora şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Sonora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atletico de Luján, Club Atlético Boca Juniors (2011-2015)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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