Alan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Medina 19 Ağu 1997 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Medina Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Medina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Alan Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Medina'nin FC Juárez ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alanmedinac/

Alan Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

1 Ocak 2021 yılında América

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

30 Haziran 2022 yılında América

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

30 Haziran 2023 yılında América

Alan Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Medina şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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