Agustin Urzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Urzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Urzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Urzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Urzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Urzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Urzi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Urzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Urzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Urzi 4 Mayıs 2000 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Urzi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Agustin Urzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Urzi'nin FC Juárez ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Urzi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agus_urzi10/

Agustin Urziboyu ve yaşı kaç

Agustin Urzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Urzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Urzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Urzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Banfield

2 Şubat 2023 yılında FC Juárez

Agustin Urzi kimdir

Agustin Urzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Urzi şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Agustin Urzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Agustin Urzi nereli

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