Jesus Duenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Duenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Duenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Duenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Duenas 16 Mart 1989 tarihinde Zamora de Hidalgo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Dueñas Manzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Duenas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STM yapmaktadır. Jesus Duenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Duenas'nin FC Juárez ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Duenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jesusduenas29

Jesus Duenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Duenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Duenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Duenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tigres B

1 Temmuz 2009 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2011 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Jesus Duenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Duenas şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Duenas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 20 numaralı formasıyla 1 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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