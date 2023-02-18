Alfredo Talavera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Talavera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Talavera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Talavera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Talavera 18 Eylül 1982 tarihinde La Barca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alfredo Talavera Díaz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Talavera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AmEro Sports yapmaktadır. Alfredo Talavera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfredo Talavera'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfredo Talavera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alfredotala1

Alfredo Talavera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Talavera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alfredo Talavera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Talavera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında CD Tapatío

1 Temmuz 2003 yılında Chivas

1 Temmuz 2008 yılında Tigres UANL

30 Haziran 2009 yılında Chivas

1 Temmuz 2009 yılında Toluca

30 Haziran 2010 yılında Chivas

1 Temmuz 2010 yılında Toluca

2 Temmuz 2020 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Alfredo Talavera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Talavera şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alfredo Talavera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Guadalajara

Meksika takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.